Доказана связь ощущения времени с сердцебиением

Psychophysiology: доказана связь ощущения времени с частотой сердечных сокращений

Ученые из Корнелльского университета и Колледжа экологии человека (CHE) доказали, что ощущение времени и момента у человека связано с его сердцебиением. Выводы исследования опубликованы в журнале Psychophysiology.

Предыдущие работы по изучению восприятия времени обычно проводились на длительных интервалах. Выяснилось, что в таких экспериментах результаты искажались из-за мыслей и эмоций, заставляя время ускоряться или замедляться. Например, большое количество людей в имитации поездки на поезде приводило к тому, что испытуемые воспринимали время медленнее.

Чтобы сократить субъективные впечатления в новом исследовании авторы решили сосредоточить свое внимание на физиологических параметрах, таких как изменение частоты сердечных сокращений.

Всего были рассмотрены данные 45 участников в возрасте от 18 до 21 года, без проблем с сердцем в анамнезе, которые получили с помощью электрокардиографии (ЭКГ), измеряющей электрическую активность сердца с точностью до миллисекунды. Кроме того, испытуемым включали различные звуковые сигналы.

Специалисты выявили, что когда сердцебиение, предшествующее звуку, было короче, тон воспринимался как более длинный. Когда предыдущее сердцебиение было длиннее, продолжительность звука казалась короче.

Эти наблюдения достоверно демонстрируют, что сердечная динамика, даже в течение нескольких сердцебиений, связана с процессом восприятия времени. Кроме того, в обратную сторону это также работает: услышав звук, участники сосредотачивали на нем свое внимание. Процесс изменил частоту сердечных сокращений, повлияв на восприятие времени.

«Сердцебиение — это ритм, который наш мозг использует, чтобы дать нам ощущение течения времени. И это не линейно — оно постоянно сокращается и расширяется», — рассказали исследователи.

Это означает, что за восприятие времени в моменте ответственны биологические процессы, помогая мозгу управлять ресурсами на основе изменения состояния тела, включая частоту сердечных сокращений. Таким образом даже субсекундные интервалы, слишком короткие для осознанных мыслей или чувств, влияют на наше восприятие настоящего.