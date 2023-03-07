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04:30, 7 марта 2023Наука и техника

Названо условие эффективности российского аналога HIMARS

Аналитик Суконкин заявил, что эффективность «Торнадо-С» зависит от разведки и целеуказания
СюжетТорнадо в России

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Эффективность работы российского аналога американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS на базе системы «Торнадо-С» зависит от наличия средств разведки и целеуказания. Условие эффективности российской РСЗО назвал военный обозреватель Алексей Суконкин в беседе с News.ru.

«Эффективность нашего аналога на базе «Торнадо-С», он же «Смерч», зависит от наличия средств разведки и целеуказания. Без ГЛОНАСС-GPS залпы новейших установок превратятся в стрельбу неуправляемыми боеприпасами с непредсказуемым результатом — просто упадет все мимо цели», — сказал аналитик.

Он предположил, что разработка НПО «Сплав» может получить боеприпасы, похожие на ракеты РСЗО «Смерч» калибра 300 миллиметров для уничтожения живой силы и бронетехники. По словам Суконкина, боеприпас для поражения живой силы несет суббоеприпасы, которые накрывают «целые гектары».

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23 января 2023

Ранее телеканал «Звезда» сообщил, что российская делегация представила на выставке International Defence Exhibition and Conference (IDEX) 2023 в Абу-Даби (ОАЭ) блок системы управления высокоточного реактивного снаряда, который применяют в составе РСЗО «Торнадо-С».

В ноябре 2022 года госкорпорация «Ростех» сообщила, что Минобороны России получило партию РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» в рамках гособоронзаказа. Поставку выполнили «Мотовилихинские заводы».

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Даниил Иринин
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