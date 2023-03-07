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13:31, 7 марта 2023Бывший СССР

По всей Украине объявили воздушную тревогу второй раз за день

Минцифры Украины сообщило о второй за день воздушной тревоге по всей территории страны

Фото: Gleb Garanich / Reuters

По всей Украине второй раз за день объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

Сирены воздушной тревоги начали звучать в 13:22 по московскому времени и распространились на все регионы страны за две минуты. Ранее, в 11:30, на Украине уже объявляли масштабную тревогу.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить защиту энергообъектов в стране к следующему отопительному сезону. Он назвал объем работ большим, а также добавил, что процесс восстановления уже начался.

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Алевтина Запольская
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