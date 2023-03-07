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11:32, 7 марта 2023Путешествия

Россиянин пробыл в Турции дольше положенного и нашел неожиданную выгоду в штрафе

TourDom: россиянин нашел штраф за незаконное пребывание в Турции выгоднее оформления ВНЖ

Фото: Desert Morocco Adventure / Unsplash

Российский турист просрочил выезд из Турции и нашел оплату штрафа выгоднее оформления визы или вида на жительство (ВНЖ). Наблюдениями он поделился с порталом TourDom.

Мужчина признался, что пробыл в Турции дольше положенных 60 дней без визы — по истечении этого срока туристам необходимо оформить визу или ВНЖ или пересечь границу для повторного безвизового въезда в страну еще на 30 дней. Тем не менее россиянин предпочел остаться в республике и покинул ее только на 88 день. Так, в аэропорту Антальи ему выписали штраф за незаконное пребывание в государстве в размере 659 лир (2600 рублей).

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Неожиданная выгода штрафа состоит в том, что расходы на получение ВНЖ с учетом услуг агентов могут достигать нескольких сотен долларов, процесс затягивается на месяцы.

«Однако не стоит злоупотреблять лояльностью турок. В случае злостных нарушений штрафы бывают многократно выше. Кроме того, можно получить депортацию, а также запрет на последующий въезд в течение определенного времени», — предупредили специалисты портала.

Ранее в январе турецкие власти заявили, что для получения туристического вида на жительство (ВНЖ) гражданам России необходимо доказать цели своего визита в страну. Заявителю необходимо будет объяснить, что он не намерен оставаться для проживания в стране, открывать бизнес и искать работу.

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Дарья Рыбак
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