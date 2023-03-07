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06:40, 7 марта 2023Мир

Глава МИД КНР оценил угрозу сближения Москвы и Пекина для других стран

Глава МИД КНР Цинь Ган: отношения Москвы и Пекина не угрожают ни одной стране мира

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заверил, что отношения Москвы и Пекина не представляют угрозы для других стран. Об этом он сообщил на ежегодной пресс-конференции, передает РИА Новости.

По его словам, контакты России и КНР не направлены против третьих сторон. Отношения стран характеризуются «неприсоединением к блокам и отсутствием конфронтации», отметил Цинь Ган.

Глава МИД Китая подчеркнул, что отношения двух стран «не представляют угрозы ни для одной страны мира. Он также предупредил, что двусторонние связи «не терпят вмешательства и провокаций третьих сторон».

Ранее южнокорейские эксперты допустили, что Китай может начать поставлять России оружие в случае, если та окажется в кризисной ситуации на поле боя. «На прямое вмешательство Китай пойдет только в том случае, если российская армия начнет откатываться из Донбасса, и боевые действия начнут подходить к изначальной российской границе. До этих пор в поставках Пекином летальных вооружений вряд ли есть необходимость», — считает директор Центра китайских исследований в Институте Сечжона Чон Чжэ Хын.

Марина Совина
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