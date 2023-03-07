Киев отреагировал на резкие слова Лукашенко о Зеленском

МИД Украины назвал слова Лукашенко о Зеленском актом бессилия и отказался на них отвечать

Киев считает резкое заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о лидере Украины Владимире Зеленском актом бессилия и оставляет его без ответа. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел страны Олег Николенко, его слова передает РИА Новости.

«Александр Лукашенко также позволил себе грубый персональный выпад в адрес президента Украины. Этот акт бессилия оставим без ответа», — сообщил Николенко.

Ранее в Белоруссии задержали подозреваемого в попытке диверсии против российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 на аэродроме Мачулищи.

Затем Лукашенко назвал украинского коллегу Владимира Зеленского «просто гнидой» и добавил, что он знал о подготовке диверсии в республике.