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08:30, 7 марта 2023Забота о себе

Мужчина захотел порадовать избранницу в постели и умер

Житель Индии проглотил двойную дозу таблеток для эрекции и умер из-за кровоизлияния в мозг

Фото: Samuel Rajkumar / Reuters

41-летний житель Индии умер после того, как проглотил двойную дозу силденафила — препарата для потенции, входящего в состав «Виагры». Его историю рассказало издание Daily Mail со ссылкой на публикацию в медицинском журнале Journal of Forensic and Legal Medicine.

Мужчина, о котором идет речь, пригласил женщину в отель на романтическое свидание. Он захотел порадовать избранницу в постели и употребил слишком большую дозу таблеток для улучшения эрекции. На следующее утро у него заболела голова и началась рвота.

Женщина предложила обратиться к врачу, но мужчина отказался, сославшись на то, что уже страдал от таких побочных эффектов. Его состояние продолжало ухудшаться, поэтому скорую помощь все же пришлось вызвать. Он умер от кровоизлияния в мозг, прежде чем его довезли до больницы.

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Выяснилось, что ранее мужчина жаловался на повышенное давление. Кроме того, незадолго до смерти он также употребил алкоголь, что, по мнению врачей, в сочетании с приемом сосудорасширяющего препарата могло спровоцировать смертельное состояние.

Ранее сообщалось, что 59-летняя сиделка из Великобритании Тина Хьюз погибла от сепсиса, потому что врачи 12 часов не могли договориться о ее диагнозе. Женщина попала в больницу в августе 2021 года из-за проблем с мочеиспусканием, спутанности сознания и рвоты.

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Александра Лисица
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