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19:05, 7 марта 2023Мир

В ООН открестились от информации об участии Украины в подрыве «Северных потоков»

В ООН заявили, что не обладают информацией об участии Украины в подрыве «Северных потоков»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Danish Defence Command / Reuters

В ООН не обладают информацией об участии Украины или аффилированных с ней структур и лиц в подрыве российских газопроводов «Северный поток». Так на статью NYT отреагировали представители офиса генерального секретаря международной организации, сообщает ТАСС.

«У нас нет информации по этому поводу», — заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Ранее New York Times со ссылкой на представителей американской администрации заявила, что, по данным разведки США, за диверсией на российских газопроводах «Северный поток» стоят поддерживаемые Украиной силы. Также предполагается, что исполнителями операции были граждане Украины и России, не имеющие отношения к вооруженным силам и спецслужбам.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил Соединенные Штаты в организации атак на «Северный поток» и «Северный поток-2». По его словам, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на трубопроводах.

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Виктория Кондратьева
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