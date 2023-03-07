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23:02, 7 марта 2023Мир

США обвинили Украину в умалчивании военных планов

NYT: США обеспокоены тем, что Киев не всегда ставит в известность о своих военных планах

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

В США обвинили Украину в умалчивании военных планов. Как сообщает газета New York Times, Киев не всегда ставит Вашингтон в известность о своих операциях, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

«Несмотря на глубокую зависимость Украины от США в вопросе военной, разведывательной и дипломатической помощи, украинские официальные лица не всегда откровенны со своими американскими коллегами в отношении своих военных операций, особенно против российских целей за линиями противника», — отмечается в публикации.

Издание указало, что подобные операции разочаровали чиновников в Соединенных Штатах. Ряд из них полагает, что они не улучшили положение Киева на фронте, однако несут риск расширения конфликта и отказа европейских союзников от дальнейшей помощи.

Ранее сообщалось о снижении уровня поддержки Украины в Евросоюзе и США. Опрос YouGov показал, что в США финансирование помощи Киеву стали меньше поддерживать как республиканцы, так и демократы, хотя действующий президент США Джо Байден сам является демократом.

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Марина Совина
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