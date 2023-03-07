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05:29, 7 марта 2023Мир

Россия оценила встречи Антонова в Госдепе США

В посольстве России назвали встречи Антонова в госдепе США неудовлетворительными
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Характер встреч посла России в США Анатолия Антонова в Госдепартаменте неудовлетворителен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российской дипмиссии.

По словам пресс-секретаря посольства Игоря Гиренко, официальный представитель Госдепа «не договаривает о характере такого взаимодействия». Он отметил, что «далеко не всегда Антонов имеет возможность быстро и оперативно выполнить поручение Москвы». Гиренко заявил, что российского посла «либо отказываются принимать руководители внешнеполитического ведомства, либо перенаправляют к чиновникам невысокого уровня».

Пресс-секретарь посольства России в США заявил, что в некоторых случаях Антонову не удавалось в ходе встречи изложить позицию страны. По его словам, посла перебивали и «давали понять, что у американцев есть поважнее дела».

Гиренко добавил, что «после демаршей российского посла наши запросы остаются без ответа». Он заявил, что обратной связи по проблемам Арктики и АТЭС нет.

Ранее пресс-секретарь посольства России в США Игорь Гиренко заявил, что Москва расценивает введенные США санкции против ряда российских граждан, как вмешательство во внутренние дела страны. «Властям США вместо размахивания санкционной дубиной пора бы соприкоснуться с реальностью и обратить внимание на плачевную ситуацию в области прав и свобод человека у себя дома», — заключил пресс-секретарь российского посольства.

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Марина Совина
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