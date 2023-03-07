В ЕС захотели продолжить снабжение ВСУ

Министры обороны стран ЕС обсудят подготовку ВСУ и снабжение Киева 7-8 марта в Стокгольме

Главы Минобороны стран Европейского союза (ЕС) захотели продолжить снабжение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что министры обсудят дальнейшую подготовку украинских военнослужащих и военные поставки 7-8 марта на неформальном заседании Совета ЕС в Стокгольме. В частности, они уделят внимание миссии военной помощи ЕС Украине — EUMAM Ukraine. Отмечается, что в этой дискуссии «примет участие представитель Украины».

Помимо этого, на встрече поднимут вопрос о финансировании закупок артиллерийских боеприпасов для Киева.

Ранее сообщалось о снижении уровня поддержки Украины в Евросоюзе и США. Опрос YouGov показал, что в США финансирование помощи Киеву стали меньше поддерживать как республиканцы, так и демократы, хотя действующий президент США Джо Байден сам является демократом.