Украинскому ВВП спрогнозировали спад в 2023 году

Замминистра экономики Украины Соболева: прогноз роста ВВП упал с 3,2 до одного процента

Заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев заявил об ухудшении прогноз роста ВВП страны в этом году с 3,2 процента до 1 процента. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По его словам, прогноз роста ВВП упал в связи с предположением, что военные действия не завершатся в середине года.

Соболев выразил мнение, что экономика Украины прошла пик инфляции, и с 26,6 процента в 2022 году она уменьшится до 24 процентов.

В январе Министерство экономики Украины сообщало, что по итогам 2022 года валовый внутренний продукт (ВВП) республики упал на 30,4 процента. В ведомстве подчеркнули, что это оказалось худшим результатом в истории страны.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ущерб экономике Украины в результате боевых действий на территории страны составляет более 700 миллиардов долларов.

