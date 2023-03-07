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05:19, 7 марта 2023Бывший СССР

Украинскому ВВП спрогнозировали спад в 2023 году

Замминистра экономики Украины Соболева: прогноз роста ВВП упал с 3,2 до одного процента

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев заявил об ухудшении прогноз роста ВВП страны в этом году с 3,2 процента до 1 процента. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По его словам, прогноз роста ВВП упал в связи с предположением, что военные действия не завершатся в середине года.

Соболев выразил мнение, что экономика Украины прошла пик инфляции, и с 26,6 процента в 2022 году она уменьшится до 24 процентов.

В январе Министерство экономики Украины сообщало, что по итогам 2022 года валовый внутренний продукт (ВВП) республики упал на 30,4 процента. В ведомстве подчеркнули, что это оказалось худшим результатом в истории страны.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ущерб экономике Украины в результате боевых действий на территории страны составляет более 700 миллиардов долларов.

Марина Совина
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