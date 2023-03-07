В США заявили о необходимости готовить Украину к следующей зиме

Замгоссекретаря США Пайетт: необходимо начать готовить энергосистему Украину к зиме

Заместитель госсекретаря США по энергетике, бывший американский посол на Украине и в Греции Джеффри Пайетт заявил, что Киеву и его союзникам необходимо уже сейчас начать готовить энергосистему страны к следующей зиме. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, стоит подумать о том, какие шаги следует предпринять украинской стороне и ее союзникам «от текущего момента до следующей осени, чтобы сделать энергосистему настолько сильной, насколько возможно».

24 февраля стало известно, что Украина сокращает импорт электроэнергии из других стран благодаря стабилизации энергосистемы. По данным «Укрэнерго», дефицит мощности в республике отсутствует полностью и пока не прогнозируется.

В конце января «Укрэнерго» также сообщала, что самые большие сложности в сфере энергоснабжения наблюдаются в Одесской области.