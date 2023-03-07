Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:50, 7 марта 2023Экономика

Ялтинский экономический форум решили проводить в Москве

Глава Крыма Аксенов заявил о переносе Ялтинского экономического форума в Москву

Фото: Telegram-канал «Аксёнов Z 82»

Так и не состоявшийся год назад Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) в 2023 году предполагается провести в Москве в сентябре. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Крыма Сергей Аксенов, пообещавший представить более подробную информацию к 1 апреля.

Решение о переносе чиновник объяснил «определенными логистическими особенностями». Выбранное время для мероприятия Аксенов связал с годовщиной проведения референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях по поводу их вхождения в состав России.

В 2022 году ЯМЭФ должен был состояться в апреле, но «в связи с нестабильной международной ситуацией» его перенесли на конец года. В сентябре Аксенов сообщил о переносе ЯМЭФ на второй квартал 2023 года, так что в настоящее время речь идет о третьем переносе.

В 2020 и 2021 годах экономический форум в Ялте отменяли из-за пандемии коронавируса. Впервые форум был организован в 2015 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Более 20 человек задержали в Белоруссии за попытку диверсии на аэродроме
Британия введет лимит на число принимаемых беженцев
DJ Smash высказался о тюремном сроке для избившего его экс-депутата
Обвиняемому в теракте генералу СКР продлили срок ареста до весны
ЕС впервые согласовал пакет санкций за нарушение прав женщин
США передали Украине высокоточные бомбы JDAM-ER
Десятки покупателей обвинили блогершу Lerchek в мошенничестве
Африканцы взбунтовались против цифровой валюты
Ялтинский экономический форум решили проводить в Москве
Стало известно о вынужденной посадке Ан-124 в российском аэропорту
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.