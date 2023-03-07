Захарова призвала Запад ответить на официальные запросы РФ по «Северным потокам»

Представитель МИД Захарова призвала Запад ответить на запросы РФ по «Северным потокам»

Западу вместо организации утечек из расследования по «Северным потокам» необходимо ответить на официальные запросы Москвы, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Представитель МИД призвала западные государства прокомментировать запросы российской стороны. Как уточнила Захарова, западные СМИ «бомбит» новость о новых версиях в расследовании терактов. «Интересно, кто же допускает подобные утечки, заполняя ими информационное пространство? Ответ: те, кто не хотят вести расследование в правовом поле, и собираются всячески уводить внимание аудитории от фактов», — уточнила она.

Дипломат считает, что Западу нужно проработать материалы американского журналиста Сеймура Херша, который ранее опубликовал статью с доказательствами виновности США в терактах. В публикации он заявил, что США являются единственными подозреваемыми в диверсии на «Северных потоках».