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21:33, 7 марта 2023Мир

Захарова призвала Запад ответить на официальные запросы РФ по «Северным потокам»

Представитель МИД Захарова призвала Запад ответить на запросы РФ по «Северным потокам»
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Западу вместо организации утечек из расследования по «Северным потокам» необходимо ответить на официальные запросы Москвы, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Представитель МИД призвала западные государства прокомментировать запросы российской стороны. Как уточнила Захарова, западные СМИ «бомбит» новость о новых версиях в расследовании терактов. «Интересно, кто же допускает подобные утечки, заполняя ими информационное пространство? Ответ: те, кто не хотят вести расследование в правовом поле, и собираются всячески уводить внимание аудитории от фактов», — уточнила она.

Дипломат считает, что Западу нужно проработать материалы американского журналиста Сеймура Херша, который ранее опубликовал статью с доказательствами виновности США в терактах. В публикации он заявил, что США являются единственными подозреваемыми в диверсии на «Северных потоках».

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Марина Совина
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