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13:09, 3 марта 2023Мир

Херш назвал США единственными подозреваемыми в подрыве «Северных потоков»

Журналист Херш: США являются единственными подозреваемыми в диверсии на «Северных потоках»

Фото: Danish Defence Command / Reuters

На данный момент США являются единственными подозреваемыми в деле о диверсии на российских газопроводах «Северный поток», лишь у Вашингтона был прямой интерес в нанесении урона энергетической инфраструктуре в Балтийском море. Об этом в интервью китайскому телеканалу CGTN заявил автор известного расследования, американский журналист Сеймур Херш.

«[США] уже вложили к этому моменту 113 миллиардов долларов в украинский конфликт. И это только подсчеты правительства, не включая те средства, которые поступили от Германии, НАТО и других западных стран. Единственным подозреваемым во взрывах на "Северных потоках" очевидно являются США», — резюмировал лауреат Пулитцеровской премии.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не позволит Западу снова взрывать российские газопроводы и наносить ущерб энергетической безопасности Москвы и ее партнеров.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой обвинил США в причастности к диверсии на газопроводах.

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Виктория Кондратьева
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