Лавров дал гарантии защиты российских газопроводов от западных диверсий

Лавров заявил, что Россия не позволит Западу снова взрывать российские газопроводы

Россия не позволит Западу снова взрывать российские газопроводы и наносить ущерб энергетической безопасности Москвы и ее партнеров. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Мы не позволим им [Западу] снова взрывать газопроводы. Кстати, мы просили о расследовании [диверсии на "Северных потоках"], и сразу же этот запрос был отклонен. Американцы назвали это "нонсенсом", и, когда Сеймур Херш опубликовал свои находки, вы видели, какая была реакция у европейцев и американцев», — добавил он.

Ранее посол ФРГ в Москве Андреас фон Гайр объяснил, что молчание Запада о взрывах на «Северных потоках» обусловлено тем, что расследование инцидента до сих пор не закончено. Вместе с тем он назвал сам факт произошедшей диверсии неприемлемым.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой обвинил США в причастности к диверсии на газопроводах.