Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:34, 8 марта 2023Мир

Стало известно о проблемах Финляндии из-за закрытия границы с Россией

Yle: после закрытия границы с РФ финны не могут съездить за бензином и постричься
СюжетНаселение России:

Фото: Unsplash.com

Финский портал Yle в статье под названием «Страдания восточной границы» рассказал о проблемах у жителей восточной части Финляндии из-за закрытия границы с Россией. По его информации, связи местного населения, которые выстраивались десятилетиями, рухнули.

Как стало известно порталу, когда торговля между двумя странами сошла на нет, жизнь в приграничных финских регионах затихла. Еще в 1918 году после обретения Финляндией независимости их жители протестовали против закрытия границы, поскольку это мешало их свободе передвижений и деловой активности.

«Сейчас многие жители юго-восточной Финляндии проходят через те же переживания. Желание съездить в Выборг или Светогорск за бензином, в парикмахерскую или просто расслабиться никуда не исчезло», — отмечается в материале.

Профессор истории Университета Восточной Финляндии Мария Ляхтеенмяки подчеркнула, что закрытие границ всегда влечет негативные последствия. Портал Yle указал, что из-за сложившейся ситуации наблюдается спад торговых отношений, разрываются контакты с друзьями и родными, прекращается культурное сотрудничество.

Ранее крупный бизнес Финляндии подсчитал убытки после ухода из России. В общей сложности компании потеряли более четырех миллиардов евро, сообщила местная газета Helsingin Sanomat.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Российские военные предотвратили попытку прорыва ВСУ в ЛНР
Песков призвал потребовать расследование по «Северным потокам»
Казахстан назвал справедливую цену на нефть
В Кремле оценили публикации о «Северных потоках»
Военная медсестра рассказала об охоте на российских медиков в зоне СВО
Назван ранний признак деменции
Митинг против законопроекта об иноагентах в Тбилиси завершился
Политолог рассказал о влиянии России и Китая на стабильность в мире
В России призвали запретить поднимать цены на цветы перед 8 Марта
Стало известно о проблемах Финляндии из-за закрытия границы с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.