Стало известно о проблемах Финляндии из-за закрытия границы с Россией

Yle: после закрытия границы с РФ финны не могут съездить за бензином и постричься

Финский портал Yle в статье под названием «Страдания восточной границы» рассказал о проблемах у жителей восточной части Финляндии из-за закрытия границы с Россией. По его информации, связи местного населения, которые выстраивались десятилетиями, рухнули.

Как стало известно порталу, когда торговля между двумя странами сошла на нет, жизнь в приграничных финских регионах затихла. Еще в 1918 году после обретения Финляндией независимости их жители протестовали против закрытия границы, поскольку это мешало их свободе передвижений и деловой активности.

«Сейчас многие жители юго-восточной Финляндии проходят через те же переживания. Желание съездить в Выборг или Светогорск за бензином, в парикмахерскую или просто расслабиться никуда не исчезло», — отмечается в материале.

Профессор истории Университета Восточной Финляндии Мария Ляхтеенмяки подчеркнула, что закрытие границ всегда влечет негативные последствия. Портал Yle указал, что из-за сложившейся ситуации наблюдается спад торговых отношений, разрываются контакты с друзьями и родными, прекращается культурное сотрудничество.

Ранее крупный бизнес Финляндии подсчитал убытки после ухода из России. В общей сложности компании потеряли более четырех миллиардов евро, сообщила местная газета Helsingin Sanomat.