Финские компании подсчитали убытки от ухода с российского рынка

Helsingin Sanomat: финские компании потеряли более €4 млрд из-за ухода из России

Крупный бизнес Финляндии подсчитал убытки после ухода из России. В общей сложности компании потеряли более четырех миллиардов евро, сообщила местная газета Helsingin Sanomat.

Сильнее всего пострадала энергетическая компания Fortum, которая за последние несколько лет инвестировала в российские предприятия более пяти миллиардов евро. Свои потери компания оценивает в 1,7 миллиарда евро (более 136 миллиардов рублей). При этом Fortum все еще не может продать российское подразделение, так как ждет одобрения сделки от профильных ведомств.

На втором месте по убыткам стоит строительная компания YIT. Разрыв связей с Россией стоил ей порядка 440 миллионов евро (более 35 миллиардов рублей). Производитель автомобильных шин Nokian Tyres потерял лишь 300 миллионов евро (более 24 миллиардов рублей), несмотря на то, что большую часть своей продукции он производил на российском заводе и оттуда экспортировал ее в другие страны. Ранее компания заявила, что продаст свои активы «Татнефти», ориентировочная сумма сделки составит 400 миллионов евро.

Также в числе пострадавших — авиаперевозчик Finnair. Компания только начала восстанавливаться после пандемии, и закрытие воздушного пространства России сильно ударило по ее заработкам. Финская компания ориентировалась на перевозки в страны Азии, а смена маршрутов привела к росту трат на топливо, техобслуживание, персонал и навигацию. Свои потери компания оценила в 150 миллионов евро (более 12 миллиардов рублей).

Финская таможня ранее заявила, что число компаний, которые работают с Россией, сократилось более чем в шесть раз — до ста фирм. Среди компаний, покинувших Россию, — бренды Nordic, Paulig и Nokia. Руководитель отдела статистики таможни республики Олли-Пекка Пенттиля добавил, что доля импорта Финляндии в Россию упала с 12,3 процента до 3,6 процента.