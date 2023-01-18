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15:46, 18 января 2023Экономика

Число работающих с Россией финских компаний упало в шесть раз

Финская таможня сообщила о сокращении работающих с Россией компаний на 85 процентов

Фото: Lehtikuva / Reuters

В минувшем году число финских компаний, работающих с Россией, упало на 85 процентов, то есть более чем в шесть раз, до менее чем ста фирм. Об этом сообщил руководитель отдела статистики таможни республики Олли-Пекка Пенттиля, пишет РИА Новости.

По его словам, в марте 2022 года на долю России приходилось 12,3 процента импорта Финляндии, а в ноябре доля сократилась до 3,6 процента. Из них две трети составляла никелевая руда, которую «Норникель» везет на свое предприятие в Харьявалте.

Пенттиля добавил, что санкционный конфликт, последовавший за вводом российских войск на Украину, привел к тому, что товарооборот Финляндии на 95 процентов составляют поставки по морю.

В числе крупных компаний, покинувших Россию, есть энергетическая компания Fortum, выпускавшая хлопья, каши и мюсли под брендом Nordic, компания Raisio, кофейная компания Paulig Group, производитель шин Nokian Tyres.

Также отказался от сотрудничества финский поставщик оборудования для верфей Wärtsilä. Компания является мировым лидером в области инновационных технологий и производственных решений для морского и энергетического рынков, сотрудничество началось еще в советские годы. В частности, на верфи компании были построены ледоколы «Красин», «Ермак» и «Адмирал Макаров».

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Платон Щукин
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