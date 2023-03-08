В Турции объяснили поставки дронов Украине фразой «хороший бизнес»

Советник Эрдогана Чагры Эрхан объяснил поставки дронов Украине фразой «хороший бизнес»

Поставки ударных беспилотников Bayraktar TB2 на Украину осуществляет не Турция как государство, а частная компания, но власти им не препятствуют. Так позицию руководства страны объяснил Чагры Эрхан, член Совета безопасности и внешней политики при турецком президенте Реджепе Тайипе Эрдогане и ректор университета Алтынбаш (Стамбул), в интервью «Ленте.ру».

Отвечая на вопрос корреспондента издания, советник Эрдогана подчеркнул, что в оборонной отрасли работает множество частных компаний, которые осуществляют поставки своих вооружений самым разным странам, не только Украине. «Почему оно (правительство) должно их запрещать?» — удивился советник Эрдогана, описав отношение турецких властей к поставкам фразой «это хороший бизнес».

В конце января Минобороны Украины сообщило о безвозмездной передаче двух дронов Bayraktar TB2 турецким производителем устройств, Baykar. Ведомство назвало компанию «большими друзьями и партнерами» страны.

Кроме того, компания планирует построить на Украине завод, где будут собирать дроны Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci. В октябре гендиректор Baykar Халюк Байрактар сообщил, что предприятие хотят достроить в течение двух лет, несмотря на боевые действия. Кроме того, он рассказал, что на заводе планируется выпускать и новые модели беспилотников, одна из которых, возможно, получит украинское название.

Полный текст интервью читайте на «Ленте.ру» 9 марта.