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23:53, 25 января 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о безвозмездной передаче Bayraktar от производителя

Минобороны Украины сообщило о безвозмездной передаче двух Bayraktar TB2 от производителя

Фото: IMAGO / Paulius Peleckis / Global Look Press

Минобороны Украины сообщило о безвозмездной передаче ударных беспилотников Bayraktar TB2 от турецкого производителя. Об этом ведомство написало в Telegram.

Отмечается, что всего украинской стороне передали два беспилотника. «Компания Baykar передала их бесплатно для помощи Вооруженным силам Украины и народу Украины для защиты от оккупанта», — говорится в сообщении. Ведомство также назвало компанию «большими друзьями и партнерами» страны.

В октябре гендиректор турецкой компании Baykar Халюк Байрактар заявил, что на украинском заводе компании будут собирать дроны Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci. Этап детального проектирования предприятия уже завершен, завод планируется достроить в течение двух лет.

Марина Совина
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