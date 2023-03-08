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21:55, 8 марта 2023Россия

В Херсонской области заявили об усилении системы ПВО

Сальдо: в Херсонской области решили усилить систему ПВО для минимизации обстрелов региона

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Херсонской области усиливается система противовоздушной обороны. Как заявил врио главы региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Тавария», это необходимо, чтобы минимизировать обстрелы региона со стороны Украины.

Он отметил, что система ПВО усиливается, чтобы свести к минимуму элемент воздействия и точного попадания в какие-либо объекты. По словам Сальдо, специальное подразделение противовоздушной обороны в регионе занимается дезактивацией снарядов, в том числе, выпущенных украинской стороной из РСЗО HIMARS.

Врио губернатора подчеркнул, что украинская сторона продолжает обстрел мирного населения Херсонской области по указке западных «партнеров».

7 марта в Херсонской области прошло первое заседание Избирательной комиссии нового созыва. Деятельность этого органа в регионе теперь регламентируется законодательством Российской Федерации.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале раскрыл подробности встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась 7 марта. Он отметил, что в своем докладе сделал акцент на усилении ПВО для защиты стратегически важных объектов региона.

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Екатерина Подвигина
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