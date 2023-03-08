Врио губернатора одного из новых регионов России рассказал о встрече с Путиным

Врио главы Запорожья Балицкий обсудил с президентом Путиным усиление системы ПВО в регионе

Президент России Владимир Путин встретился с временно исполняющим обязанности (врио) губернатора Запорожской области Евгением Балицким 7 марта. В своем Telegram-канале Балицкий раскрыл подробности разговора с главой государства, отметив, что в своем докладе сделал акцент на усилении ПВО для защиты стратегически важных объектов региона.

По словам врио губернатора, с президентом они обсудили социально-экономическое развитие Запорожья, включая положение дел в сельскохозяйственной отрасли. Также были затронуты вопросы, связанные с развитием инфраструктуры, строительства дорог и межрегионального перинатального центра.

«Большое внимание Владимир Владимирович уделил вопросам образования в регионе. В Запорожской области наблюдается острая нехватка учителей начальных классов. Будет рассмотрена возможность направлять в Запорожскую область педагогов по распределению, создать для них особые условия, чтобы учителя были заинтересованы в работе на новых территориях РФ», — отметил Балицкий.

По его словам, с главой государства они подробно обсудили вопросы улучшения боеспособности добровольческого батальона имени Судоплатова. А докладывая о военной обстановке в области, врио губернатора акцентировал внимание на усилении сил противовоздушной обороны (ПВО) для защиты стратегически важных объектов региона.

6 марта Балицкий предположил, что Запорожье, Николаевская и Одесская области могут мирно перейти к России. В интервью РИА Новости он также указал, что власти Запорожской области общаются со многими людьми, имеющими «связи с Днепропетровском, с Запорожьем, с Харьковом».

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался об идее по объединению новых регионов страны в один федеральный округ. По его словам, обсуждается ряд вариантов по этому вопросу.