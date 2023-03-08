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06:48, 8 марта 2023Мир

Политолог рассказал о влиянии России и Китая на стабильность в мире

Политолог Ли Хунтао: отношения России и Китая влияют на стабильность всего мира

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Отношения Китая и России касаются не только двух стран, но мира и стабильности вокруг, заявил декан факультета международной политики института политологии и права Цзинаньского университета Ли Хунтао. Об этом пишет РИА Новости.

Он напомнил, что обе страны являются крупными глобальными державами и влияют на остальную часть света. «На фоне хаотического состояния (в мире) Китай и Россия имеют высокую степень взаимного доверия», — рассказал он.

Именно поэтому, считает эксперт, они могут содействовать многополярности мира и демократизации международных отношений. Ли Хунтао добавил, что стороны должны вносить вклад в глобальное развитие.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что на данный момент отношения России и Китая переживают лучшие времена за всю историю взаимодействия двух стран. По словам министра, в Пекине заявляли, что отношения России и КНР — это не альянс, не союз, но во многом крепче союза.

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Марина Совина
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