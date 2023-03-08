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15:40, 8 марта 2023Россия

Путин вручил в Кремле госнаграды выдающимся россиянкам

Президент России Путин в Кремле вручил госнаграды женщинам за выдающиеся заслуги

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды россиянкам за выдающиеся заслуги по случаю Международного женского дня. Об этом в среду, 8 марта, сообщается на официальном сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что женщины вносят существенный вклад в развитие государства, выполнение общенациональных задач и создание будущего для новых поколений.

«В нашей стране, пожалуй, нет таких отраслей, сфер деятельности, в которых женщины не добились бы серьезных, значимых результатов», — заметил российский лидер и, в частности, отметил заслуги женщин-врачей, которые работают в том числе в Донбассе, а также женщин, трудящихся в сфере культуры и на производствах, военными корреспондентами, учителями.

В ходе того же мероприятия Путин заявил, что Россия столкнулась с прямыми угрозами своей безопасности и суверенитету. При этом он подчеркнул, что видит готовность жителей страны отстаивать свое будущее.

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Варвара Кошечкина
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