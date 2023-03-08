Путин заявил о столкновении России с прямыми угрозами своей безопасности

Путин заявил, что Россия столкнулась с прямыми угрозами своей безопасности и суверенитету

Россия столкнулась с прямыми угрозами своей безопасности и суверенитету. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на вручении государственных наград россиянкам за выдающиеся заслуги/ Трансляцию церемонии ведет официальный Telegram-канал Кремля.

При этом глава государства подчеркнул, что видит готовность жителей страны отстаивать свое будущее. «Мы видим множество примеров отваги и решимости, мужества, готовности отстаивать правду, защищать людей и само будущее нашего государства — такое будущее, которое нужно именно нам самим», — сказал Путин.

Он отметил, что лучшие качества человека ярко проявляются именно «во времена вызовов и испытаний».

Ранее Путин заявил, что элиты Запада не скрывают желания нанести России стратегическое поражение. «Это значит покончить с нами раз и навсегда, то есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния», — сказал президент, выступая с посланием Федеральному собранию.

Глава государства также подчеркнул, что Запад развязал на Украине войну, а Россия пытается ее остановить. Он напомнил о событиях двадцатого века и сравнил ситуацию прошлого с нынешней, отметив, что замысел Запада — направить агрессию на Восток.

