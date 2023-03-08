Три передачи Малкина помогли «Питтсбургу» вырвать победу в матче НХЛ

Три передачи Евгения Малкина помогли «Питтсбургу» вырвать победу у «Коламбуса» в матче НХЛ

«Питтсбург Пингвинс» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Питтсбург» в первом периоде разгромно проигрывал (0:3), однако в итоге вырвал победу у соперников в овертайме с итоговым счетом 5:4. В том числе команде помогли три результативных передачи российского нападающего Евгения Малкина. Также в составе победителей выступил еще один отечественный хоккеист Дмитрий Куликов.

«Питтсбург» имеет в активе 73 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Коламбус» с 47-ю очками располагается на последней, 16-й строке.

Регулярный чемпионат НХЛ завершится 14 апреля, после чего начнется серия плей-офф. В матчи на вылет попадут по восемь команд от каждой конференции.