Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:11, 8 марта 2023Бывший СССР

Протестующие в Тбилиси прорвали выставленное полицией заграждение у парламента

Протестующие в Тбилиси прорвали выставленное полицией заграждение у входа в парламент

Фото: Nicolo Vincenzo Malvestuto / Globallookpress.com

Протестующие против закона об иноагентах в Тбилиси прорвали выставленное полицией заграждение у входа в здание парламента. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Полицейские применили против демонстрантов водометы и слезоточивый газ. В МВД страны уточнили, что среди правоохранителей и участников акции есть пострадавшие. Возле здания парламента собралось несколько тысяч человек.

Председатель правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе призвал протестующих к спокойствию. Он указал, что полицейские получили травмы, виновные в противоправном поведении будут наказаны, однако силовики должны пропорционально реагировать на происходящее. Политик подчеркнул, что разгон митинга недопустим.

Ранее сообщалось, что протестующие против закона об иноагентах в Тбилиси забросали полицию коктейлями Молотова. Причиной протестов стало намерение правящей партии в Грузии принять закон «О прозрачности иностранного влияния».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и пообещала наложить вето на закон, который, по ее словам, является недействительным и никому не нужен.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На протестах в Грузии начались столкновения из-за законопроекта об иноагентах
Евросоюз раскритиковал закон об иноагентах в Грузии
В Совфеде назвали чушью обвинения проукраинских сил в подрыве «Северных потоков»
В Белоруссии разработают новую военную доктрину
В США осудили присутствие военных кораблей Ирана в Западном полушарии
Военный аналитик объяснил причины подвоза западной техники для ВСУ
Путин поздравил россиянок с 8 Марта
Генсек ОПЕК предрек рост спроса на нефть в 2023 году
Протестующие в Тбилиси прорвали выставленное полицией заграждение у парламента
Подозреваемый в диверсии на белорусском аэродроме рассказал о тренировках СБУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.