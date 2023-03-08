Протестующие в Тбилиси прорвали выставленное полицией заграждение у парламента

Протестующие в Тбилиси прорвали выставленное полицией заграждение у входа в парламент

Протестующие против закона об иноагентах в Тбилиси прорвали выставленное полицией заграждение у входа в здание парламента. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Полицейские применили против демонстрантов водометы и слезоточивый газ. В МВД страны уточнили, что среди правоохранителей и участников акции есть пострадавшие. Возле здания парламента собралось несколько тысяч человек.

Председатель правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе призвал протестующих к спокойствию. Он указал, что полицейские получили травмы, виновные в противоправном поведении будут наказаны, однако силовики должны пропорционально реагировать на происходящее. Политик подчеркнул, что разгон митинга недопустим.

Ранее сообщалось, что протестующие против закона об иноагентах в Тбилиси забросали полицию коктейлями Молотова. Причиной протестов стало намерение правящей партии в Грузии принять закон «О прозрачности иностранного влияния».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и пообещала наложить вето на закон, который, по ее словам, является недействительным и никому не нужен.