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16:45, 8 марта 2023Спорт

Умер бывший помощник Капелло в сборной России

Бывший помощник Фабио Капелло в сборной России Итало Гальбьяти умер на 86-м году жизни

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Итальянский тренер Итало Гальбьяти умер на 86-м году жизни. Об этом сообщает The Sun.

Гальбьяти был многолетним помощником другого итальянского специалиста, Фабио Капелло. Вместе они тренировали «Милан», «Реал», «Рому», «Ювентус» и сборную Англии.

Кроме того, с 2012-го по 2014-й специалисты работали с национальной сборной России. Российская команда стала последней в тренерской карьере Гальбьяти.

При Капелло и Гальбьяти сборная России завоевала право выступить в финальной части чемпионата мира-2014. На мундиале команда заняла третье место в группе и не смогла квалифицироваться в плей-офф.

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Дарья Коршунова
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