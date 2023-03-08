В России захотели обязать внедрять в смартфоны отечественный аналог Google Play

Минцифры России потребовало полной интеграции магазина приложений RuStore в смартфоны

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России) захотело обязать производителей смартфонов глубоко внедрять в устройства магазин приложений для Android-устройств RuStore, который призван стать отечественным аналогом Google Play. Проект документа опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство намерено потребовать полной интеграции магазина в той же степени, что и магазин от самого производителя телефона или ОС. Уточняется, что вендор или уполномоченное им лицо должны не просто предустановить приложение, но также предоставить ему те же системные разрешения, что и другим магазинам. Помимо этого вендор обязан обеспечить возможность автоматического обновления программ через RuStore, фоновой работы его сервисов для отправки push-уведомлений и платежей.

Ранее пресс-служба компании VK сообщила о завершении бета-тестирования российского магазина приложений RuStore.

Отечественный магазин приложений стал доступен для пользователей в мае 2022 года. RuStore разработала VK совместно с Минцифры по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина.