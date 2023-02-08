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19:15, 8 февраля 2023Интернет и СМИ

Российский аналог Google Play завершил бета-тестирование

VK сообщила о завершении бета-тестирования российского магазина приложений RuStore

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Российский магазин приложений для Android-устройств RuStore, который призван стать отечественным аналогом Google Play, завершил бета-тестирование. Об этом сообщила пресс-служба компании VK.

«Официальный российский магазин приложений для Android объявляет о выходе из режима бета-тестирования, а также открывает доступ к консоли для иностранных разработчиков (…) Иностранные издатели получили доступ к локализованной консоли — интерфейс перевели на английский язык», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что в настоящее время в магазине уже реализована вся необходимая функциональность. По данным компании, на сегодняшний день на платформе зарегистрировались 3,5 тысячи издателей, половина из которых — это инди-разработчики. Всего сервис предоставляет возможность скачать около пяти тысяч приложений.

Ранее сообщалось, что в RuStore стали доступны платные приложения. Как пояснили в VK, покупки в магазине можно оплатить российскими банковскими картами с помощью Системы быстрых платежей и со счета мобильного телефона.

Отечественный магазин приложений стал доступен для пользователей в мае 2022 года. RuStore разработала VK совместно с Минцифры по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина. В июле стало известно, что россияне совершили в RuStore более миллиона скачиваний.

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Денис Савосин
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