В российском аналоге Google Play появились платные приложения

VK сообщила, что в российском цифровом магазине RuStore появились платные приложения

В российском магазине приложений для устройств на базе Android RuStore, который считается отечественным аналогом Google Play, появились платные приложения. Об этом рассказала пресс-служба VK в релизе.

«В официальном российском сторе стали доступны платные приложения — прежде всего игры», — говорится в сообщении. Уточняется, что покупки можно оплатить отечественными банковскими картами, с помощью Системы быстрых платежей и со счета мобильного телефона.

В связи с нововведением в личном кабинете разработчика в цифровом магазине стала демонстрироваться статистика по платежам, добавили в VK. Помимо того, были введены инструменты быстрой публикации приложений. «После загрузки сервис автоматически отправляется на модерацию и после ее успешного прохождения появляется в сторе. У разработчиков также останется возможность вручную публиковать приложения», — указали в компании.

В ноябре сообщалось, что RuStore сделают обязательным для предустановки. Отмечалось, что решение вступит в силу 1 марта 2023 года. В правительстве России заявили, что это позволит обеспечить гражданам бесперебойный доступ к востребованным цифровым услугам и сервисам в условиях внешних ограничений.

Отечественный магазин приложений стал доступен для пользователей в мае. RuStore создали компания VK совместно с Минцифры по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина. В июле сообщалось, что россияне совершили в RuStore более миллиона скачиваний