В Германии назвали отказ от российского газа огромным стрессом

Помощник канцлера ФРГ Кукис назвал отказ от российского газа огромным стрессом для страны

Помощник канцлера ФРГ по экономическим вопросам Йорг Кукис прокомментировал, как страна отреагировала на решение отказаться от российского газа. Его слова приводит РИА Новости.

На международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне Кукис назвал отказ от российского газа огромным стрессом и подчеркнул, что более половины объемов от поставок топлива приходилось именно на Германию. «Поэтому очевидно, что заменить это было очень сложно», — отметил он.

При этом 5 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о достижении независимости от российских газа, нефти и угля. Он отметил, что отказ от энергоресурсов Москвы не привел к экономическому кризису.

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер ранее сообщал, что Берлин по-прежнему зависит от импорта энергоносителей, но теперь это не связано с Россией.