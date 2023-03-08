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01:46, 8 марта 2023Экономика

В Германии назвали отказ от российского газа огромным стрессом

Помощник канцлера ФРГ Кукис назвал отказ от российского газа огромным стрессом для страны

Фото: Unsplash

Помощник канцлера ФРГ по экономическим вопросам Йорг Кукис прокомментировал, как страна отреагировала на решение отказаться от российского газа. Его слова приводит РИА Новости.

На международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне Кукис назвал отказ от российского газа огромным стрессом и подчеркнул, что более половины объемов от поставок топлива приходилось именно на Германию. «Поэтому очевидно, что заменить это было очень сложно», — отметил он.

При этом 5 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о достижении независимости от российских газа, нефти и угля. Он отметил, что отказ от энергоресурсов Москвы не привел к экономическому кризису.

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер ранее сообщал, что Берлин по-прежнему зависит от импорта энергоносителей, но теперь это не связано с Россией.

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Марина Совина
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