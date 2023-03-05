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18:32, 5 марта 2023Мир

Шольц заявил о достижении независимости от российских газа, нефти и угля

Канцлер Шольц: Германия стала независимой от поставок российского газа, нефти и угля
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Германия достигла независимости от поставок российского газа, нефти и угля, заявил канцлер страны Олаф Шольц. Цитату приводит ТАСС.

«Год назад никто не ожидал, что мы легко в экономическом отношении переживем ситуацию, при которой больше нет поставок газа из России в Германию и во многие части Европы», — подчеркнул он, комментируя достижение такого результата. Шольц также настоял на том, что это не привело к экономическому кризису.

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер ранее уточнял, что Берлин по-прежнему зависит от импорта энергоносителей, но теперь это не связано с Москвой. Поставки российского газа в Германию остановились в августе прошлого года. Последним маршрутом оставался газопровод «Северный поток», но после остановки на ремонт он так и не начал работать.

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Виктория Кондратьева
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