Шольц заявил о достижении независимости от российских газа, нефти и угля

Канцлер Шольц: Германия стала независимой от поставок российского газа, нефти и угля

Германия достигла независимости от поставок российского газа, нефти и угля, заявил канцлер страны Олаф Шольц. Цитату приводит ТАСС.

«Год назад никто не ожидал, что мы легко в экономическом отношении переживем ситуацию, при которой больше нет поставок газа из России в Германию и во многие части Европы», — подчеркнул он, комментируя достижение такого результата. Шольц также настоял на том, что это не привело к экономическому кризису.

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер ранее уточнял, что Берлин по-прежнему зависит от импорта энергоносителей, но теперь это не связано с Москвой. Поставки российского газа в Германию остановились в августе прошлого года. Последним маршрутом оставался газопровод «Северный поток», но после остановки на ремонт он так и не начал работать.