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21:33, 8 марта 2023Мир

Италия и Нидерланды пообещали продолжать поддерживать Украину

Премьеры Италии и Нидерландов Мелони и Рютте пообещали полную поддержку Украины

Фото: Stringer / Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и ее нидерландский коллега Марк Рютте пообещали продолжить всестороннюю поддержку Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Переговоры политиков состоялись в среду, 8 марта, в Риме. «Мы являемся двумя странами, которые находятся в первых рядах в деле поддержки Украины. В этом смысле мы находимся абсолютно на одной стороне», — указала Мелони. Она рассказала, что в ходе встречи премьеры обсудили способы координации помощи Киеву, подчеркнув, что поддержка продолжится «как на двустороннем, так и на многостороннем уровне на 360 градусов».

Рютте, в свою очередь, выразил восхищение ответственностью Италии в вопросах помощи Украине. «Мы в Европе едины против России. Украина должна победить, Россия должна проиграть», — заявил политик.

Ранее американский президент Джо Байден провел телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном, обсудив с ним дальнейшую поддержку Украины и новые меры против России. Президенты подтвердили свои намерения помогать Киеву обеспечивать безопасность.

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Варвара Кузьмина
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