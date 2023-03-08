Сын Кости Цзю сравнил себя с Роналду

Боксер Тим Цзю рассказал, что схож с футболистом Криштиану Роналду в подходе к жизни

Австралийский боксер Тим Цзю сравнил себя с португальским футболистом Криштиану Роналду. Его слова приводит BoxingScene.

Цзю рассказал, что считает себя схожим с Роналду в подходе к жизни. «Мы на 100 процентов преданы своему делу. Например, что я ем, когда я ем — это все проявления профессионализма», — объяснил он. Также спортсмен отметил, что он в два раза ответственнее своего отца — бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю.

28 января Цзю-младший должен был встретиться с американцем Джермеллом Чарло, однако бой перенесли на неопределенный срок из-за травмы последнего. Спортсмены поспорят за чемпионские пояса Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и WBA Super, которые на данный момент удерживает Чарло.

Тим Цзю в профессиональной карьере одержал 21 победу (15 из них — нокаутом) и не потерпел ни единого поражения.