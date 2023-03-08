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06:48, 8 марта 2023Бывший СССР

Митинг против законопроекта об иноагентах в Тбилиси завершился

Митинг против законопроекта об иноагентах в Тбилиси завершился, движение восстановлено

Фото: Nicolo Vincenzo Malvestuto / Globallookpress.com

Митинг против законопроекта об иноагентах в Тбилиси завершился, движение в центре столицы Грузии на проспекте Руставели было восстановлено. Об этом сообщает агентство «Интерпрессньюс».

Район покидают сотрудники правоохранительных органов и спецназ, увозят водометы, которые были применены против демонстрантов.

Участники акции протеста также освобождают территорию вокруг здания парламента, на месте коммунальные службы убирают территорию. Отмечается, что жители Тбилиси намерены собраться на очередной митинг перед парламентом 8 марта.

Ранее сообщалось, что протестующие против закона об иноагентах в Тбилиси забросали полицию коктейлями Молотова. Причиной протестов стало намерение правящей партии в Грузии принять закон «О прозрачности иностранного влияния».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и пообещала наложить вето на закон, который, по ее словам, является недействительным и никому не нужен.

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Марина Совина
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