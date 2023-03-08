Россиянка обвинила мужа-полицейского в избиениях и воровстве

Россиянка обвинила мужа-полицейского в многолетних избиениях и воровстве

Жительница Йошкар-Олы обвинила мужа-полицейского в многолетних избиениях и воровстве ценных вещей, среди которых золотые украшения ее бабушки. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По словам россиянки, супруг регулярно избивал ее с 2018 года, в том числе на глазах их ребенка. В ноябре 2022-го мужчина ушел из дома вместе с ценными вещами. Женщина написала заявление в полицию, подробно рассказав о воровстве и постоянных побоях. Было возбуждено уголовное производство.

Выяснилось, что муж успел заложить украшения в ломбард. Их удалось вернуть, однако дело о краже переквалифицировали на статью «Самоуправство», а затем и вовсе закрыли. После этого потерпевшая пожаловалась на полицейских в прокуратуру, которая признала постановления полицейских с отказами в возбуждении дел незаконными. Только после этого МВД начало проверку — теперь мужу грозит статья об истязании.

Ранее сообщалось, что в Уфе религиозный фанатик сутками удерживал мальчиков в подвале одной из местных мечетей и избивал их. Гражданин Таджикистана работал учителем в медресе — мусульманском учебном и религиозном заведении. Оно располагалось в подвале мечети, под руководством наставника обучались 12 несовершеннолетних.