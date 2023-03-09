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16:55, 9 марта 2023Наука и техника

Сокращение использования соцсетей на 15 минут в день улучшило иммунитет

Университет Суонси: сокращение времени в соцсетях на 15 минут в день улучшило иммунитет

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Специалисты Университета Суонси выявили, что сокращение использования социальных сетей на 15 минут в день может значительно улучшить общее состояние здоровья и иммунитета. Кроме того, у испытуемых снизились показатели чувства одиночества и депрессии. Результаты работы опубликованы в Journal of Technology in Behavior Science.

В процессе исследования авторы наблюдали в течение трех месяцев за 50 участниками (33 женщины и 17 мужчин) в возрасте 20-25 лет. Каждый месяц их опрашивали о состоянии физического и ментального здоровья, а также просили рассказать о количестве времени, потраченного на просмотр социальных сетей, а затем попросили сократить свое привычное время на 15 минут в день. Полученную информацию сопоставили с данными двух контрольных групп, которая использовала соцсети как обычно или специально занималась чем-то другим.

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Результаты показали, что у группы, которую попросили сократить времяпрепровождение в социальных сетях, в среднем на 15 процентов улучшилась функция иммунной системы. В частности, у них наблюдалось меньшее количество простуд, гриппа, бородавок, на 50 процентов улучшилось качество сна и на 30 процентов уменьшились симптомы депрессии.

Однако следует отметить, что первая группа в итоге использовала соцсети на 40 минут меньше, вместо запрошенных 15 минут, а вторая увеличила свое время на 10 минут. Участники, которых попросили заняться чем-то другим, увеличили свое использование примерно на 25 минут в день.

В будущих исследованиях планируется установить, является ли связь между использованием социальных сетей и факторами здоровья прямой, или ее опосредуют изменения в переменных факторах самочувствия, таких как депрессия или физическая активность.

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Елена Апазиди
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