Дрю Бэрримор рассказала о борьбе с алкоголизмом

Дрю Бэрримор призналась, что справиться с алкоголизмом после развода ей помогла работа

Справиться с алкоголизмом после развода Дрю Бэрримор помогла работа. О своей мучительной борьбе с пагубной привычкой она рассказала изданию Los Angeles Times.

Бэрримор призналась, что искала утешение в алкоголе после развода с мужем Уиллом Копельманом в 2016 году. Она настолько погрязла в этой пагубной привычке, что даже ее психотерапевт отказался работать с ней. Друзья актрисы грозились поступить так же, если она не возьмется за себя.

Подруга детства Бэрримор Кэмерон Диаз рассказывала, что близкие всеми силами поддерживали павшую духом актрису. Однако это не всегда помогало.

Казалось, что меня поддерживали все вокруг. Однако я относилась к себе как к дерьму Дрю Бэрримор актриса

Со временем друзья Бэрримор поняли, что нужно быть с ней более жесткими. Так, продюсер Крис Миллер был уверен, что обязать встряхнуть актрису. Тогда он заявил ей: «Мы понимаем, что у тебя в жизни полный абзац. Но также у тебя есть две прекрасные дочери, фантастическая карьера и замечательные друзья».

Несмотря на просьбы друзей и близких, Бэрримор продолжала пить. И лишь в 2019 году, когда она готовилась к запуску своего нового шоу, она поняла, что на карту поставлено слишком многое, и отказалась от алкоголя.

Я была уверена, что смогу в любой момент отказаться от вредной привычки. Я ошибалась. Тогда я поняла, что не справлюсь с новым проектом, если не брошу пить. Но и теперь, спустя время, я не являюсь пуританкой или примером для подражания Дрю Бэрримор актриса

По словам родственников актрисы, ей помогла сильная любовь к дочерям. «Я поняла, что только с моими девочками я по-настоящему счастлива», — признается Бэрримор. Дочери актрисы находятся в том возрасте, когда сама она уже была знаменитостью и впервые столкнулась с запрещенными веществами.

Дрю начала пить в девять лет, в 13 она увлеклась наркотиками и на полтора года оказалась в реабилитационном центре. По ее признанию, этот опыт оставил в ее душе рану на всю жизнь.

Ранее актриса Хайден Панеттьери рассказала о последствиях своего алкоголизма. Она призналась, что начала страдать от алкоголизма во время перерыва в актерской деятельности.