В Пентагоне заявили о беспрецедентном соглашении России и Ирана

Глава Пентагона Остин: Россия пошла на беспрецедентное соглашение с Ираном за помощь в СВО

Россия пошла на беспрецедентное соглашение с Ираном по военному сотрудничеству за помощь Тегерана в ходе специальной военной операции (СВО). С таким заявлением выступил глава Пентагона США Ллойд Остин, его цитирует ТАСС.

«В ответ на поддержку Ирана по Украине Россия предложила Ирану беспрецедентное военное сотрудничеств, в том числе по ракетам и ПВО», — сказал глава американского оборонного ведомства.

Ранее газета Jerusalem Post сообщила, что Иран и Россия, возможно, достигли секретного соглашения, позволяющего Москве вернуть Тегерану обогащенный уран. Источники издания рассказали, что договор был заключен в июле 2022 года, когда президент России Владимир Путин посетил Иран.