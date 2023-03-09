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06:16, 9 марта 2023Мир

Великобритания открыла военную базу в Норвегии

ВМФ Великобритании сообщил об открытии военной базы в Норвегии

Фото: Steven Paston Livepic / Reuters

Великобритания объявила об открытии военной базы в Норвегии для усиления возможностей НАТО в Арктике. Об этом сообщили в британском Королевском военно-морском флоте.

Уточняется, что полигон под названием Viking будет служить центром для коммандос Королевской морской пехоты. На данную базу уже переброшено около тысячи морских пехотинцев. Полигон будет поддерживать британских коммандос в течение следующих десяти лет.

База располагается в 65 километров к югу от Тромсе. «Расположение лагеря идеально подходит для сдерживания угроз в регионе и для того, чтобы Великобритания могла быстро отреагировать в случае необходимости для защиты северного фланга НАТО и своего близкого союзника, Норвегии», — говорится в сообщении ВМФ.

Ранее сообщалось, что парламент Норвегии одобрил предоставление американским военным территорий на норвежских военных базах, неподконтрольных местным властям.

Ксения Назарова
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