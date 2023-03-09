Врачи приняли симптомы рака у 24-летней девушки за стресс

The Sun: врачи приняли симптомы рака крови у 24-летней девушки за стресс и усталость

Врачи приняли симптомы рака крови у 24-летней Молли Малхеорн за усталость и стресс. Историю девушки рассказало издание The Sun.

У Малхеорн диагностировали четвертую стадию неходжкинской лимфомы. При этом врачи определили болезнь не сразу.

Впервые недуг дал о себе знать, когда девушка была в отпуске на Галапагосских островах. Во время заплыва у Малхеорн возникли проблемы с дыханием и она едва не утонула. Девушка обратилась за медицинской помощью, но медики сочли, что она себя накрутила.

После возвращения домой в Великобританию состояние девушки ухудшилось. Ее рвало, а однажды она потеряла сознание. В этот раз в больнице ей провели тщательную диагностику и обнаружили 15-сантиметровую опухоль в районе сердца и легких.

Это была худшая новость в моей жизни. Я просто плакала, кричала и кричала. Не могла даже себе представить, что все настолько плохо. Это не значит, что я умру завтра, но лечение нужно начинать сейчас Молли Малхеорн девушка с IV стадией рака

Врачи начали терапию стероидами, чтобы остановить рост опухоли, а также химиотерапию. Из-за лечения девушка потеряла шанс стать матерью. «У меня началась ранняя менопауза. Это самое худшее для меня, я всегда хотела иметь детей», — рассказала она.

Риск развития неходжкинской лимфомы повышен у людей с ВИЧ, аутоиммунными заболеваниями и тех, кто принимает ослабляющие иммунитет лекарства

Несмотря на тяжелое состояние, Малхеорн сохраняет оптимизм. Врачи также дают обнадеживающие прогнозы. «Врачи, кажется, надеются, что смогут вылечить меня. Они говорят, что у меня тип рака, поддающийся лечению. К тому же я молодая и раньше серьезно не болела. Грустно, что это четвертая стадия и опухоль с обеих сторон моей грудной клетки распространилась на несколько органов», — сказала пациентка.

Ранее стала известна история бразильянки, которая по вине врачей лишилась руки. Роженице неправильно установили катетер, что вызвало некроз тканей.