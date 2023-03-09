Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:35, 9 марта 2023Забота о себе

Врачи приняли симптомы рака у 24-летней девушки за стресс

The Sun: врачи приняли симптомы рака крови у 24-летней девушки за стресс и усталость

Фото: Olga Kononenko / Unsplash

Врачи приняли симптомы рака крови у 24-летней Молли Малхеорн за усталость и стресс. Историю девушки рассказало издание The Sun.

У Малхеорн диагностировали четвертую стадию неходжкинской лимфомы. При этом врачи определили болезнь не сразу.

Впервые недуг дал о себе знать, когда девушка была в отпуске на Галапагосских островах. Во время заплыва у Малхеорн возникли проблемы с дыханием и она едва не утонула. Девушка обратилась за медицинской помощью, но медики сочли, что она себя накрутила.

После возвращения домой в Великобританию состояние девушки ухудшилось. Ее рвало, а однажды она потеряла сознание. В этот раз в больнице ей провели тщательную диагностику и обнаружили 15-сантиметровую опухоль в районе сердца и легких.

Это была худшая новость в моей жизни. Я просто плакала, кричала и кричала. Не могла даже себе представить, что все настолько плохо. Это не значит, что я умру завтра, но лечение нужно начинать сейчас

Молли Малхеорндевушка с IV стадией рака

Врачи начали терапию стероидами, чтобы остановить рост опухоли, а также химиотерапию. Из-за лечения девушка потеряла шанс стать матерью. «У меня началась ранняя менопауза. Это самое худшее для меня, я всегда хотела иметь детей», — рассказала она.

Риск развития неходжкинской лимфомы повышен у людей с ВИЧ, аутоиммунными заболеваниями и тех, кто принимает ослабляющие иммунитет лекарства

Материалы по теме:
В России рак груди ежегодно убивает тысячи женщин. Как избежать развития смертельной болезни — рассказывает онколог
В России рак груди ежегодно убивает тысячи женщин.Как избежать развития смертельной болезни — рассказывает онколог
17 января 2023
Незримые убийцы Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Незримые убийцыУченые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
22 ноября 2019
Чуда не произошло Больных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
Чуда не произошлоБольных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
18 августа 2019

Несмотря на тяжелое состояние, Малхеорн сохраняет оптимизм. Врачи также дают обнадеживающие прогнозы. «Врачи, кажется, надеются, что смогут вылечить меня. Они говорят, что у меня тип рака, поддающийся лечению. К тому же я молодая и раньше серьезно не болела. Грустно, что это четвертая стадия и опухоль с обеих сторон моей грудной клетки распространилась на несколько органов», — сказала пациентка.

Ранее стала известна история бразильянки, которая по вине врачей лишилась руки. Роженице неправильно установили катетер, что вызвало некроз тканей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Балицкий заявил о концентрации 40-тысячной группировки ВСУ на севере Запорожья
Фитнес-эксперт дала советы по возвращению к тренировкам после большого перерыва
В Приднестровье предотвратили покушение на главу ПМР
Российскую атаку «Кинжалами» на Украине оценили фразой «такой не припомню»
Британия и Франция «зароют топор войны» ради сигнала для России
На подмосковном складе Wildberries отказались принимать на работу дагестанца
Названы модели оружия державшего трехлетнего сына в заложниках россиянина
Попавшего под лавину во время катания на сноуборде россиянина сняли на видео
Смертельное ДТП с фурой и автобусом произошло на российской трассе
Россия проведет военные учения с Монголией и Лаосом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.