Роженица лишилась руки из-за врачебной ошибки

The Sun: роженица лишилась руки из-за выпавшего из вены катетера

В Бразилии роженица лишилась руки из-за выпавшего из вены катетера. Историю о врачебной ошибке рассказало издание The Sun.

В октябре 2022 года в одну из больниц Рио-де-Жанейро доставили Глейс Келли Гомеш Сильву, находившуюся на 39-й неделе беременности. Это была третья беременность женщины, завершившаяся появлением на свет здорового ребенка. Однако во время родов у нее началось кровотечение, с которым врачи долгое время не могли справиться.

В родзале женщине установили катетер для внутривенного введения лекарств. Врачи были так заняты борьбой с кровотечением, что не заметили, как катетер вышел из вены, и лекарство стало скапливаться под кожей. За короткое время рука новоиспеченной матери раздулась, посинела и начала болеть. Тогда этому не придали значения, и вскоре у пациентки начался некроз. Сильву перевели в другую больницу, где ей ампутировали конечность.

Муж пострадавшей вынужден был уволиться с работы, чтобы ухаживать за маленькими детьми.

Врачи по телефону поставили меня перед фактом, что жене ампутировали кисть. Иначе она лишилась бы всей руки или даже могла бы умереть Марсио де Оливейра Барбоза муж пострадавшей

Адвокаты семьи заявили, что больнице удалось избежать разбирательств, а перед лишившейся руки молодой женщиной даже не извинились.

Однако полиция все же начала расследование, так как в декабре Силва вновь оказалась в операционной из-за кровотечения. Стало ясно, что во время родов врачи не заметили, что в матке осталась часть плаценты.

Только после повторной операции руководство больницы извинилось перед пациенткой и уверило, что ей окажут всю помощь для скорейшего восстановления.

Ранее стала известна история женщины, прожившей 30 лет с нитками внутри из-за врачебной ошибки. Из-за этого на ее мочевом пузыре образовался камень.