Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:49, 24 января 2023Забота о себе

Роженица лишилась руки из-за врачебной ошибки

The Sun: роженица лишилась руки из-за выпавшего из вены катетера

Фото: Shutterstock

В Бразилии роженица лишилась руки из-за выпавшего из вены катетера. Историю о врачебной ошибке рассказало издание The Sun.

В октябре 2022 года в одну из больниц Рио-де-Жанейро доставили Глейс Келли Гомеш Сильву, находившуюся на 39-й неделе беременности. Это была третья беременность женщины, завершившаяся появлением на свет здорового ребенка. Однако во время родов у нее началось кровотечение, с которым врачи долгое время не могли справиться.

В родзале женщине установили катетер для внутривенного введения лекарств. Врачи были так заняты борьбой с кровотечением, что не заметили, как катетер вышел из вены, и лекарство стало скапливаться под кожей. За короткое время рука новоиспеченной матери раздулась, посинела и начала болеть. Тогда этому не придали значения, и вскоре у пациентки начался некроз. Сильву перевели в другую больницу, где ей ампутировали конечность.

Муж пострадавшей вынужден был уволиться с работы, чтобы ухаживать за маленькими детьми.

Врачи по телефону поставили меня перед фактом, что жене ампутировали кисть. Иначе она лишилась бы всей руки или даже могла бы умереть

Марсио де Оливейра Барбозамуж пострадавшей
Материалы по теме:
«Муж сразу сказал, что не доживет» Как жертвы врачебных ошибок добиваются справедливости в России?
«Муж сразу сказал, что не доживет»Как жертвы врачебных ошибок добиваются справедливости в России?
10 октября 2022
«Мне показалось, что она уже мeртва» Смерть женщины при родах потрясла российский город. Почему в трагедии обвинили врача?
«Мне показалось, что она уже мeртва»Смерть женщины при родах потрясла российский город. Почему в трагедии обвинили врача?
5 марта 2021

Адвокаты семьи заявили, что больнице удалось избежать разбирательств, а перед лишившейся руки молодой женщиной даже не извинились.

Однако полиция все же начала расследование, так как в декабре Силва вновь оказалась в операционной из-за кровотечения. Стало ясно, что во время родов врачи не заметили, что в матке осталась часть плаценты.

Только после повторной операции руководство больницы извинилось перед пациенткой и уверило, что ей окажут всю помощь для скорейшего восстановления.

Ранее стала известна история женщины, прожившей 30 лет с нитками внутри из-за врачебной ошибки. Из-за этого на ее мочевом пузыре образовался камень.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Объявлены номинанты на «Оскар»
Российский режиссер высказался о номинации своего фильма на «Оскар»
На Украине выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса
Роженица лишилась руки из-за врачебной ошибки
Москвичи бросились покупать квартиры в ипотеку
Роналду был одержим зарплатой Месси в «Барселоне»
Четыре европейские страны попросили ЕК наладить поставки газа из Азербайджана
Поставки из Германии в Россию упали до минимума за 20 лет
Нападающие на картины экоактивисты объяснили атаку на Ван Гога
Алена Водонаева сделала пластику за миллион рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.