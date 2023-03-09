На Украине владелицу херсонского телеканала заподозрили в коллаборационизме

На Украине владелицу херсонского телеканала обвинили в сотрудничестве с Россией

На Украине предъявили обвинения владелице херсонской телерадиокомпании. Как сообщается в Telegram-канале Генеральной прокуратуры страны, ее заподозрили в сотрудничестве с Россией.

В ведомстве заявили, что заочно предъявили ей обвинения в коллаборационной деятельности. Поводом для этого стало то, что на своих медийных платформах принадлежащая обвиняемой телерадиокомпания поддерживала действия России.

Генпрокуратура Украины не уточнила, о ком именно идет речь. Однако ТАСС со ссылкой на херсонские новостные порталы отмечает, что подозреваемой стала владелица телерадиокомпании «ВТВ плюс» Татьяна Каменская.

Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Явка на него составила более 50 процентов с учетом зарубежных избирательных участков. Согласно результатам голосования, за присоединение в Херсонской области высказались 87,05 процента голосовавших.

После сентябрьских референдумов в состав России также вошли еще три региона: Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская область.

