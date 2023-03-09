МИД России назвал причину игнорирования ЕС расследования по «Северным потокам»

МИД России: ЕС игнорирует расследование по «Северным потокам», чтобы не раздражать США

Европейский союз (ЕС) игнорирует данные расследования взрыва на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», чтобы не раздражать США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

«Херш — это лауреат Пулитцеровской премии, он представил расследование, в котором приведены данные, эти данные требуют того, чтобы быть прокомментированными. Какая реакция Евросоюза — полная апатия к этой теме, и, видимо, чтобы не раздражать Вашингтон, [европейские страны] полностью игнорируют любые разговоры насчет расследования», — отметила дипломат.

По мнению Захаровой, страны Европы, в чьих территориальных водах произошел подрыв, не могут позволить себе ответить на вопросы расследования из-за «встроенности в натоцентричную модель».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал стыдными попытки журналистов переложить вину за подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» на частное лицо с Украины. «Пытаться объяснить со ссылкой на какие-то западные спецслужбы, что это дело рук некоего украинского олигарха, — я считаю, просто стыдно для тех, кто такую версию пропихивает через подконтрольные западные средства массовой информации», — сказал министр.