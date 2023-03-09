Еще одна пляжная арабская страна отменила все ограничения на въезд для россиян

Власти Катара отменили все ограничения по COVID-19 для туристов

Власти еще одной пляжной арабской страны, Катара, отменили все антиковидные меры на въезд для иностранных туристов, в том числе россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление правительственного офиса по коммуникациям.

«Совет министров принял решение отменить все ранее введенные ограничения, связанные с COVID-19, за исключением требования, обязывающего всех граждан, резидентов и посетителей [страны] носить маски в медицинских учреждениях», — говорится в документе.

Теперь для посещения Катара путешественникам больше не понадобятся отрицательные результаты ПЦР-теста и медицинская страховка, покрывающая лечение от коронавируса. Отмечается, что нововведения вступили в силу со среды, 8 марта.

Ранее стало известно, что Россия начала прорабатывать соглашения об установлении безвизового режима с рядом стран Азии и Персидского залива. Статс-секретарь и замглавы МИД России Евгений Иванов отметил, что соответствующая работа не прекращается — соглашения о безвизе уже подписаны с ОАЭ и Катаром.