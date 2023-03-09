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15:40, 9 марта 2023Культура

В честь Киану Ривза назвали препарат против грибков

Исследователи назвали препарат против грибков в честь Киану Ривза
Киану Ривз

Киану Ривз. Фото: Achille Abboud / Imago / Globallookpress.com

В честь канадского актера и режиссера Киану Ривза назвали препарат, предназначенный для борьбы с грибком. Об этом сообщает New York Times.

Немецкие исследователи назвали вещества, борющиеся с вредными как для растений, так и для человека грибками, «кианумицинами».

«Киану Ривз играет множество знаковых ролей, в которых он чрезвычайно эффективно "деактивирует" своих врагов. То же самое "кианумицины" делают с грибами», — объяснил врач и профессор палеобиотехнологии в немецком Институте исследований натуральных продуктов и биологии инфекций Пьер Сталлфорт.

Киану Ривз отреагировал на новость о том, что его именем назвали препарат. Артист поведал, что лекарство стоило назвать в честь его персонажа, Джона Уика.

«Но это довольно круто... и сюрреалистично для меня. Но спасибо, ученые люди! Удачи», — заявил актер.

В феврале киностудия Lionsgate Movies выпустила финальный трейлер боевика «Джон Уик 4» с Киану Ривзом в главной роли.

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Анастасия Астахова
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