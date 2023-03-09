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22:10, 9 марта 2023Из жизни

Женщину убило упавшим деревом на глазах у мужа и сына

Mirror: жительница США погибла под стволом упавшего дерева на глазах у сына и его друзей

Фото: Anuj Yadav / Unsplash

Жительница США была убита упавшим деревом на глазах у сына и его друзей. Как сообщает Mirror, подросток вместе с другими свидетелями пытался приподнять ствол, но женщину не удалось спасти.

Группа, включавшая погибшую, ее сына и мужа, нескольких бойскаутов и их родителей, отправилась в небольшой поход в парк Ранчо Сан-Антонио в Купертино, Калифорния. Туристы успели пройти несколько километров в гору, когда ствол большого дерева внезапно начал падать на оказавшуюся возле него женщину. Сын пострадавшей вместе с другими участниками похода стали свидетелями этой сцены. Дети и взрослые попытались помочь матери мальчика, но не успели.

С моей стороны было три человека, с другой стояли еще двое. Нам нужно было думать очень быстро, мы пытались понять, что сделать, чтобы хотя бы немного приподнять ствол и дать ей возможность дышать

Сурьяотец одного из мальчиков, участник похода

В конце концов туристам удалось подложить под ствол крупный камень и снять вес дерева с тела женщины.

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После звонка в экстренные службы на место трагедии приехали пожарные. Они извлекли женщину из-под ствола, но спасти ее не удалось.

Ранее сообщалось о паре из Бразилии, которая попыталась спасти тонущего сына и сама утонула. Осиротевшего подростка в итоге спасли рыбаки.

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Антонина Черташ
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